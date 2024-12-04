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12:06, 4 декабря 2024Россия

Российскую школу забаррикадировали после звонка о готовящемся расстреле

В Новосибирске гимназию №9 забаррикадировали после звонка о возможном расстреле
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Новосибирске гимназию №9 забаррикадировали после звонка о готовящемся расстреле. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, утром учителю биологии пришло сообщение о возможном нападении. Некий человек угрожал расправиться с российскими школьниками. Сотрудники учебного заведения сразу вызвали правоохранительные органы. Учащихся закрыли в кабинетах.

Как пишет Baza, у школы дежурят несколько полицейских нарядов, из здания никто не выходит.

РИА Новости со ссылкой на региональное правительство сообщает, что правоохранители проводят проверку в одной из школ Новосибирска после сведений о террористической угрозе.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах шестиклассник угрожал ножом детям и взрослым в школе №63.

ЖЗЛ
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