Российскую школу забаррикадировали после звонка о готовящемся расстреле

В Новосибирске гимназию №9 забаррикадировали после звонка о возможном расстреле

В Новосибирске гимназию №9 забаррикадировали после звонка о готовящемся расстреле. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, утром учителю биологии пришло сообщение о возможном нападении. Некий человек угрожал расправиться с российскими школьниками. Сотрудники учебного заведения сразу вызвали правоохранительные органы. Учащихся закрыли в кабинетах.

Как пишет Baza, у школы дежурят несколько полицейских нарядов, из здания никто не выходит.

РИА Новости со ссылкой на региональное правительство сообщает, что правоохранители проводят проверку в одной из школ Новосибирска после сведений о террористической угрозе.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах шестиклассник угрожал ножом детям и взрослым в школе №63.