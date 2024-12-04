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13:49, 4 декабря 2024Экономика

Аферисты заработали больше 20 миллионов рублей на трех пенсионерах

В Петербурге аферисты заработали более 20 млн рублей на трех пенсионерах
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге аферисты сумели заработать на троих пенсионерах больше 20 миллионов рублей. В чем заключалась мошенническая схема, сообщает «Конкретно.ru».

В Московском районе Северной столицы жертвой мошенников стала 70-летняя пенсионерка. В телефонном разговоре они представились сотрудниками «Росфинмониторинга» и меньше чем за неделю убедили женщину снять со своих счетов 9,85 миллиона рублей. Последовав инструкциям собеседников, она перевела средства на продиктованные реквизиты.

В сети мошенников также попался 78-летний житель Адмиралтейского района города. Поверив, что собеседник является служащим Центробанка, мужчина согласился выполнить его рекомендации. Следом ему поступили звонки из «Росфинмониторинга» и «ФСБ». Наивность стоила петербуржцу 6,1 миллиона рублей.

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Не избежала встречи с аферистами и 74-летняя жительница Купчино. В разговоре с ней преступник представился финансовым юристом и предупредил пенсионерку о необходимости задекларировать все накопления. Для проверки информации, по его словам, сбережения необходимо было отправить в Москву. Женщина не усомнилась в сказанном и передала курьеру 4,5 миллиона рублей, хранившиеся у нее дома.

Ранее мошенники нажились на жительнице поселка Симеиз в Крыму. По инструкции лжесиловиков женщина оформила «зеркальный» кредит и продала квартиру, как ей казалось, фиктивно. Общий размер ущерба составил 4,5 миллиона рублей.

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