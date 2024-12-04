Стало известно об адаптации вторичного рынка Москвы к дорогой ипотеке

Вторичный рынок Москвы адаптировался к дорогой ипотеке

Вторичный рынок Москвы адаптировался к дорогой ипотеке, сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты «Инком-недвижимости».

После серии повышений Центробанком ключевой ставки стоимость ипотечного кредитования достигла около 28 процентов. По словам экспертов, вторичный рынок в настоящее время живет без кредитов, за счет «живых денег». Активность на рынке обусловлена нереализованным спросом, когда у людей есть потребность покупать квартиры, решать свои жилищные вопросы.

На решения покупателей влияют и курс доллара, высокие ставки по вкладам, инфляция и опасения неустойчивости банковской систем. Поэтому те, у кого есть деньги на покупку жилья, проводят сделки сейчас.

В ноябре в ноябре 2024 года цены на вторичное жилье в Старой Москве в Центральном автономном округе (ЦАО) снизились по сравнению с октябрем на 0,75 процента. Средняя стоимость квадратного метра опустилась до отметки в 510,2 тысячи рублей. В занял Юго-Западном автономном округе (ЮЗАО) жилье подешевело на 0,35 процента, до 281,9 тысячи рублей за «квадрат», в Западном автономном округе (ЗАО) снижение составило 0,21 процента, до 321,1 тысячи рублей.