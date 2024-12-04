Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:29, 4 декабря 2024Экономика

Стало известно об адаптации вторичного рынка Москвы к дорогой ипотеке

Вторичный рынок Москвы адаптировался к дорогой ипотеке
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Вторичный рынок Москвы адаптировался к дорогой ипотеке, сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты «Инком-недвижимости».

После серии повышений Центробанком ключевой ставки стоимость ипотечного кредитования достигла около 28 процентов. По словам экспертов, вторичный рынок в настоящее время живет без кредитов, за счет «живых денег». Активность на рынке обусловлена нереализованным спросом, когда у людей есть потребность покупать квартиры, решать свои жилищные вопросы.

На решения покупателей влияют и курс доллара, высокие ставки по вкладам, инфляция и опасения неустойчивости банковской систем. Поэтому те, у кого есть деньги на покупку жилья, проводят сделки сейчас.

В ноябре в ноябре 2024 года цены на вторичное жилье в Старой Москве в Центральном автономном округе (ЦАО) снизились по сравнению с октябрем на 0,75 процента. Средняя стоимость квадратного метра опустилась до отметки в 510,2 тысячи рублей. В занял Юго-Западном автономном округе (ЮЗАО) жилье подешевело на 0,35 процента, до 281,9 тысячи рублей за «квадрат», в Западном автономном округе (ЗАО) снижение составило 0,21 процента, до 321,1 тысячи рублей.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Советники Трампа предложили ему план по Украине. Киев и ЕС категорически против одного пункта

      Ключевой ставке предсказали рост до 23 процентов и снижение через год

      Дочь Алсу обратилась к отцу в соцсетях

      Потолок рухнул на четырехмесячного ребенка в российском городе

      Звезда Comedy Club назвал Таиланд «адом во всем» и посочувствовал эмигрантам из России

      Россиян предупредили о риске схода лавин на двух горнолыжных курортах страны

      Первая ракетка мира рассказал о влиянии Медведева на его карьеру

      Жители российского города пострадали при атаке ВСУ с воздуха

      Меркель оценила извинения Путина после эпизода с лабрадором Кони в 2007 году

      Россиянина осудили за кражу криптовалюты со счетов знакомого

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше