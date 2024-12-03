Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:37, 3 декабря 2024Экономика

В Москве немного подешевело вторичное жилье

ЦАО занял первое место в Москве по снижению цен на вторичное жилье в ноябре
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В ноябре 2024 года цены на вторичное жилье в Старой Москве сильнее всего подешевели в Центральном автономном округе (ЦАО). Снижение оказалось несильным: средняя цена квадратного метра зафиксирована на отметке 510,2 тысячи рублей, что на 0,75 процента уступает октябрьскому показателю. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков компании «Инком-Недвижимость».

Второе место со снижением цены «квадрата» готового жилья занял Юго-западный автономный округ (ЮЗАО). Там жилье подешевело совсем немного — на 0,35 процента, до 281,9 тысячи рублей. На третьем месте оказался Западный автономный округ (ЗАО) (минус 0,21 процента, до 321,1 тысячи рублей).

На четвертом месте оказался Северный округ (САО) со снижением на 0,1 процента, до 288,9 тысячи рублей. Замыкает пятерку рейтинга Северо-Западный округ (СЗАО) — там цена снизилась на 0,07 процента и составила 282,8 тысячи рублей.

Материалы по теме:
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы» С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы»С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
9 ноября 2024

Повышение цен было зафиксировано в четырех округах. Наибольший рост — на 0,2 процента — в Восточном округе (ВАО), до 247,7 тысячи рублей. Цены не изменились в Южном округе (ЮАО), где они составили 265,8 тысячи рублей.

На вторичном рынке Москвы в настоящее время стабильные цены, все плюсы и минусы в диапазоне меньше процента можно назвать символическими, прокомментировал руководитель аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

Ранее специалисты предрекли падение цен на вторичное жилье в России. По прогнозам, к концу 2024 года готовый фонд подешевеет примерно на 10 процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Парламент Абхазии отклонил скандальное соглашение с Россией. Из-за него бушевали протесты и ушел в отставку президент

      Минобороны России сообщило о сотнях уничтоженных бойцах ВСУ под Курском

      Стало известно о выпавших на ходу из маршрутки в российском городе детях

      Жителям Подмосковья пообещали ледяной дождь

      Израиль пригрозил глубоким заходом в Ливан

      «Лента.ру» запустила акцию помощи бездомным животным «Cделай доброе мяу!»

      Директора российского магазина задержали за расправу над покупателем-вором

      Стала известна судьба выдворенного за беспорядки на круизном лайнере россиянина

      Россиянин ушел на СВО, был ранен и не получил за это ни рубля

      На Балтфлоте более 40 кораблей отработают задачи в базе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше