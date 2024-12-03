В Москве немного подешевело вторичное жилье

ЦАО занял первое место в Москве по снижению цен на вторичное жилье в ноябре

В ноябре 2024 года цены на вторичное жилье в Старой Москве сильнее всего подешевели в Центральном автономном округе (ЦАО). Снижение оказалось несильным: средняя цена квадратного метра зафиксирована на отметке 510,2 тысячи рублей, что на 0,75 процента уступает октябрьскому показателю. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков компании «Инком-Недвижимость».

Второе место со снижением цены «квадрата» готового жилья занял Юго-западный автономный округ (ЮЗАО). Там жилье подешевело совсем немного — на 0,35 процента, до 281,9 тысячи рублей. На третьем месте оказался Западный автономный округ (ЗАО) (минус 0,21 процента, до 321,1 тысячи рублей).

На четвертом месте оказался Северный округ (САО) со снижением на 0,1 процента, до 288,9 тысячи рублей. Замыкает пятерку рейтинга Северо-Западный округ (СЗАО) — там цена снизилась на 0,07 процента и составила 282,8 тысячи рублей.

Повышение цен было зафиксировано в четырех округах. Наибольший рост — на 0,2 процента — в Восточном округе (ВАО), до 247,7 тысячи рублей. Цены не изменились в Южном округе (ЮАО), где они составили 265,8 тысячи рублей.

На вторичном рынке Москвы в настоящее время стабильные цены, все плюсы и минусы в диапазоне меньше процента можно назвать символическими, прокомментировал руководитель аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

Ранее специалисты предрекли падение цен на вторичное жилье в России. По прогнозам, к концу 2024 года готовый фонд подешевеет примерно на 10 процентов.