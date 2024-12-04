Стюардесса сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев

Стюардесса зарубежной авиакомпании сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница позирует на камеру в темно-синей юбке и белой рубашке. Свой образ девушка дополнила очками, красным шейным платком, ремнем и ярким макияжем.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Красивая», «Ты такая милая», «Удивительная», «Принцесса», — написали они.

Ранее стюардесса американской авиакомпании Delta Air Lines забралась на тележку для еды в самолете, сделала фото и взбудоражила иностранцев. Бортпроводница позировала на камеру в фиолетовом платье мини.

