Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:08, 4 декабря 2024Путешествия

Стюардесса сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: @flight_attendants_lifestyle

Стюардесса зарубежной авиакомпании сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница позирует на камеру в темно-синей юбке и белой рубашке. Свой образ девушка дополнила очками, красным шейным платком, ремнем и ярким макияжем.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Красивая», «Ты такая милая», «Удивительная», «Принцесса», — написали они.

Ранее стюардесса американской авиакомпании Delta Air Lines забралась на тележку для еды в самолете, сделала фото и взбудоражила иностранцев. Бортпроводница позировала на камеру в фиолетовом платье мини.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Совфеде потребовали разъяснить регионам переход на клинические рекомендации оказания медпомощи. Чем недовольны врачи?

      В граничащем с Подмосковьем регионе подавили два БПЛА

      Врачи задумались о присвоении инвалидности актеру «Квартета И»

      Назван помогающий снизить давление напиток

      Украина пыталась атаковать пять регионов России

      Появились подробности о найденном на СВО двойнике Жириновского

      ВСУ оставили линию обороны в ЛНР из-за угрозы окружения

      Бойцы президентской бригады ВСУ сдались в плен в ДНР

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха на популярных горнолыжных курортах

      В Белоруссии рассказали о врагах Минска и Москвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше