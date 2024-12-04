Старший сын президента Сирии Асада защитил кандидатскую диссертацию в МГУ

Хафез Аль-Асад, старший сын Башара Асада защитил кандидатскую диссертацию в Московском государственном университете (МГУ). Об этом стало известно из данных на сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки.

Защита диссертации кандидата физико-математических наук прошла в МГУ 29 ноября. Работу сын сирийского президента написал на русском языке. В послесловии он выразил благодарность мученикам своей родины.

Его научный руководитель Владимир Чубариков заявил, что после защиты все единогласно были «за» присуждение степени кандидата наук.

«Самое главное, что получен превосходный результат, который обеспечил серьезный вклад в эту область науки», — приводит РИА Новости слова Чубарикова.

Защита Хафеза в МГУ прошла на фоне атаки террористических сил в Сирии, которая началась 27 ноября. Тогда боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация), дислоцированные на севере Сирии, неожиданно перешли в наступление и захватили второй по величине город страны — Алеппо. Операция стала полной неожиданностью: всего за несколько дней исламисты установили контроль над территорией площадью 400 квадратных километров, включая ключевые транспортные узлы.