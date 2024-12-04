Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:03, 4 декабря 2024Россия

Сын президента Сирии защитил кандидатскую диссертацию в МГУ

Старший сын президента Сирии Асада защитил кандидатскую диссертацию в МГУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: @hafez_bashar_alassad

Хафез Аль-Асад, старший сын Башара Асада защитил кандидатскую диссертацию в Московском государственном университете (МГУ). Об этом стало известно из данных на сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки.

Защита диссертации кандидата физико-математических наук прошла в МГУ 29 ноября. Работу сын сирийского президента написал на русском языке. В послесловии он выразил благодарность мученикам своей родины.

Его научный руководитель Владимир Чубариков заявил, что после защиты все единогласно были «за» присуждение степени кандидата наук.

«Самое главное, что получен превосходный результат, который обеспечил серьезный вклад в эту область науки», — приводит РИА Новости слова Чубарикова.

Защита Хафеза в МГУ прошла на фоне атаки террористических сил в Сирии, которая началась 27 ноября. Тогда боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация), дислоцированные на севере Сирии, неожиданно перешли в наступление и захватили второй по величине город страны — Алеппо. Операция стала полной неожиданностью: всего за несколько дней исламисты установили контроль над территорией площадью 400 квадратных километров, включая ключевые транспортные узлы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц принял решение по ударам ВСУ вглубь России после поездки в Киев

      Грабитель проник в церковь и встретил отпор в лице владеющего джиу-джитсу священника

      Россиян предупредили о подделывающих известные сайты мошенниках

      В Киеве объяснили смысл гарантий безопасности от союзников

      Путин рассказал о росте и структурных изменениях экономики России

      Шольц связал угрозы кибербезопасности Германии с Россией и Китаем

      Гражданина Украины осудили за шпионаж в России

      Путин прокомментировал намерения Запада насчет стратегического поражения России

      В Грузии после обысков задержали лидера одной из оппозиционных партий

      «АвтоВАЗ» объяснил отказ выдать Lada Aura популярному автоблогеру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше