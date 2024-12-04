У Киева с Вашингтоном возникли противоречия насчет продолжения конфликта

РИА Новости: Киев и Вашингтон спорят о принципах продолжения конфликта

На фоне наступления российских войск у США и Украины возникли противоречия насчет принципов продолжения конфликта. В Вашингтоне требуют снизить возраст мобилизации, а в Киеве настаивают на увеличении поставок техники и вооружения, сообщает РИА Новости.

«Западные партнеры считают, что у ВСУ достаточно вооружений и боеприпасов. (...) В Киеве другое мнение. Союзники оснастили лишь "две с половиной бригады", оружия нужно еще на десять», — говорится в публикации.

Отмечается, что остроту разногласий усиливает позиция президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что западные союзники должны молчаливо поддерживать все действия украинских властей.

Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретится с командой избранного президента США Дональда Трампа. Отмечается, что руководитель администрации украинского лидера также проведет встречу с выдвинутым на должность спецпосланника по Украине Китом Келлогом.

