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22:00, 4 декабря 2024Россия

В Крыму машина с двумя людьми и собакой съехала в водохранилище

МЧС: 2 человека и собака погибли после съезда авто в водохранилище в Кольчугино
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Машина, в которой находились двое человек и собака, съехала в водохранилище в селе Кольчугино Республики Крым. Все, кто был в салоне, погибли, об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Ведомство опубликовало видео с места происшествия, на котором запечатлено, как спасатели достают из воды автомобиль. «Легковушку пришлось доставать с четырехметровой глубины», — уточняется в сообщении. В этом приняли участие 15 человек из личного состава МЧС и пять единиц техники.

В спасательном ведомстве подтвердили гибель двух пассажиров авто и животного.

Ранее сообщалось, что американка на последнем месяце беременности выжила во время наводнения, начавшегося из-за урагана «Хелен». Ей пришлось восемь часов держаться за матрас вместе с собакой, чтобы не захлебнуться.

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