В НАТО захотели узнать число подлежащих мобилизации украинцев

Рютте: НАТО должна быть уверена, что на Украине еще остались люди

Североатлантический альянс должен быть уверен, что на Украине еще осталось достаточное количество людей, подлежащих мобилизации. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

«В альянсе также должны быть уверены, что внутри Украины все еще остались люди, которых можно мобилизовать (...) НАТО должна обеспечить, чтобы они все были обучены, чтобы больше людей отправились на фронт», — отметил генсек.

По словам Рютте, на Украине сейчас ведутся активные дискуссии по вопросу «быстрого увеличения численности украинской армии».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что желание лидеров НАТО заставить Украину снизить призывной возраст в стране до 18 лет является одновременно удивительной и крайне опасной идеей. Дипломат указал на то, что вместо подобных предложений в альянсе «должны начать говорить о мире, прекращении огня и мирном урегулировании кризиса».