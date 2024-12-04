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13:28, 4 декабря 2024Мир

В Венгрии высказались о желании НАТО заставить Украину снизить возраст призыва до 18 лет

Сийярто: давление НАТО на Киев в вопросе снижения возраста призыва крайне опасно
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Желание лидеров Североатлантического альянса заставить Украину снизить призывной возраст в стране до 18 лет является одновременно удивительной и крайне опасной идеей. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто, передает ТАСС.

«На заседании Совета НАТО — Украина были озвучены действительно жесткие предложения. Видимо, некоторые лидеры захотели, чтобы украинцы воевали не просто до последнего солдата, а уже до последнего молодого солдата. То, что лидеры альянса хотят заставить Киев снизить призывной возраст, одновременно удивительно и крайне опасно», — отметил дипломат.

Сийрято указал на то, что вместо подобных предложений, а также продолжения поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) и обучения украинских солдат, лидеры НАТО «должны начать говорить о мире, прекращении огня и мирном урегулировании кризиса».

27 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация действующего президента США Джо Байдена оказывает давление на Украину, чтобы снизить возрастной порог призыва до 18 лет с целью быстрого увеличения численности украинской армии.

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