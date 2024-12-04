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01:21, 4 декабря 2024Бывший СССР

В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Одесской, Николаевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из информации, представленной на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.

Речь идет об Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Житомирской областях, а также о части подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсонской области.

Сигнал тревоги звучал с 23:05 по московскому времени 3 декабря по 0:06 4 декабря.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объектам энергетики военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Как рассказали в Минобороны, удар по объектам ВПК наносился оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией, а также с применением беспилотников.

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