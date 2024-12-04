Вор-рецидивист в маске несколько месяцев держал в страхе владельцев домов в Новой Москве

В Апрелевке полиция задержала вора, который обкрадывал коттеджи в маске

В подмосковной Апрелевке полиция задержала 49-летнего вора-рецидивиста, который в течение нескольких месяцев обкрадывал коттеджи в Новой Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Его отправили под стражу. Ранее задержанный уже неоднократно был судим по аналогичной статье.

По версии следствия, с июля по сентябрь вор наведывался в коттеджи в Новой Москве и похищал драгоценности, компьютерную технику и деньги у владельцев. Чтобы не быть узнанным, он скрывал свое лицо под силиконовой маской. Одна из потерпевших спугнула непрошенного гостя, застав его на первом этаже дома. Тогда ему удалось забрать лишь деньги, которые находились в сумке при входе.

Всего в полицию обратились пять человек. Общий ущерб превысил два миллиона рублей.

Ранее в подмосковном Королеве задержали троих мужчин, которые подозреваются в ограблении таунхауса и похищении из него 30 миллионов рублей.