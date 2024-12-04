Возможное увеличение помощи ВСУ в рамках плана Трампа объяснили

Reuters: США могут увеличить помощь ВСУ в рамках мирного плана Трампа

Чередование методов «кнута и пряника» может, как полагает окружение новоизбранного президента США Дональда Трампа, заставить Россию и Украину сесть за стол переговоров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в команде политика.

Американские чиновники уверены, что угрозы сократить военную помощь Киеву — хороший шаг для принуждения украинских властей задуматься о начале диалога с Москвой. И напротив, если Россия откажется вступать в переговоры, прямая военная помощь для Вооруженных сил Украины (ВСУ), утверждают инсайдеры, может серьезно вырасти.

«[Дональд] Трамп может обнаружить, что [Владимир] Путин не желает взаимодействовать, поскольку он держит украинцев в напряжении и может получить больше выгоды», — рассуждают журналисты агентства.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США пока не осознают последствий их вовлеченности в конфликт на Украине, но Россия добьется того, что их «охватит дрожь и оторопь».