Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:12, 4 декабря 2024Мир

Возможное увеличение помощи ВСУ в рамках плана Трампа объяснили

Reuters: США могут увеличить помощь ВСУ в рамках мирного плана Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Чередование методов «кнута и пряника» может, как полагает окружение новоизбранного президента США Дональда Трампа, заставить Россию и Украину сесть за стол переговоров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в команде политика.

Американские чиновники уверены, что угрозы сократить военную помощь Киеву — хороший шаг для принуждения украинских властей задуматься о начале диалога с Москвой. И напротив, если Россия откажется вступать в переговоры, прямая военная помощь для Вооруженных сил Украины (ВСУ), утверждают инсайдеры, может серьезно вырасти.

«[Дональд] Трамп может обнаружить, что [Владимир] Путин не желает взаимодействовать, поскольку он держит украинцев в напряжении и может получить больше выгоды», — рассуждают журналисты агентства.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США пока не осознают последствий их вовлеченности в конфликт на Украине, но Россия добьется того, что их «охватит дрожь и оторопь».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Советники Трампа предложили ему план по Украине. Киев и ЕС категорически против одного пункта

      Минобороны Украины сообщило о серийном производстве ракет «Паляниця»

      В России назвали главную помеху урегулирования украинского конфликта

      Ключевой ставке предсказали рост до 23 процентов и снижение через год

      Дочь Алсу обратилась к отцу в соцсетях

      Потолок рухнул на четырехмесячного ребенка в российском городе

      Звезда Comedy Club назвал Таиланд «адом во всем» и посочувствовал эмигрантам из России

      Россиян предупредили о риске схода лавин на двух горнолыжных курортах страны

      Первая ракетка мира рассказал о влиянии Медведева на его карьеру

      Жители российского города пострадали при атаке ВСУ с воздуха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше