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16:21, 28 ноября 2024Мир

Рябков назвал условия переговорного решения украинского кризиса

Рябков: признание безальтернативности плана Путина — залог мира на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Признание безальтернативности мирного плана, предложенного президентом России Владимиром Путиным на встрече с руководством МИД 14 июня, является залогом урегулирования конфликта на Украине. Такое условие назвал замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Если они будут упорствовать в своих заблуждениях и настаивать на каких-то ложно понятых схемах и накачивать ситуацию помощью, вооружениями, провоцировать Киев на все новые провокации и преступные действия, тогда, конечно, никакой базы для переговоров существовать не будет», — пояснил дипломат, отметив, что в таком случае ситуация будет ухудшаться.

Ранее Рябков заявил, что США пока не осознают последствий их вовлеченности в конфликт на Украине, но Россия добьется того, что их «охватит дрожь и оторопь». Он отметил, что власти США «с невероятной легкостью» обсуждают детали ударов вглубь территории России американским оружием, тем самым подтверждая, что Вашингтон уже является стороной конфликта.

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