В российском городе после обстрела ВСУ нашли кассетные суббоеприпасы «колокольчик»

Гладков сообщил об обстреле Шебекино кассетными боеприпасами колокольчик

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино кассетными боеприпасами «колокольчик». Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители! ВСУ снова обстреляли город кассетными боеприпасами: обнаружены суббоеприпасы "колокольчик"», — написал чиновник.

Глава области призвал граждан быть осторожными, не поднимать с земли подозрительных предметов, а также объяснить правила безопасности детям и пожилым родственникам.

Накануне украинский дрон атаковал село Устинка Белгородского района. Удар пришелся по частному дому, в котором после прилета начался пожар. Мужчина, который находился в здании, пострадал.