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19:02, 4 декабря 2024Россия

В российском городе после обстрела ВСУ нашли кассетные суббоеприпасы «колокольчик»

Гладков сообщил об обстреле Шебекино кассетными боеприпасами колокольчик
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино кассетными боеприпасами «колокольчик». Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители! ВСУ снова обстреляли город кассетными боеприпасами: обнаружены суббоеприпасы "колокольчик"», — написал чиновник.

Глава области призвал граждан быть осторожными, не поднимать с земли подозрительных предметов, а также объяснить правила безопасности детям и пожилым родственникам.

Накануне украинский дрон атаковал село Устинка Белгородского района. Удар пришелся по частному дому, в котором после прилета начался пожар. Мужчина, который находился в здании, пострадал.

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