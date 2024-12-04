В российском городе после обстрела ВСУ нашли кассетные суббоеприпасы «колокольчик»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино кассетными боеприпасами «колокольчик». Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Уважаемые жители! ВСУ снова обстреляли город кассетными боеприпасами: обнаружены суббоеприпасы "колокольчик"», — написал чиновник.
Глава области призвал граждан быть осторожными, не поднимать с земли подозрительных предметов, а также объяснить правила безопасности детям и пожилым родственникам.
Накануне украинский дрон атаковал село Устинка Белгородского района. Удар пришелся по частному дому, в котором после прилета начался пожар. Мужчина, который находился в здании, пострадал.