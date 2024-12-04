Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:56, 4 декабря 2024Мир

Захарова назвала какофонией риторику НАТО

Захарова заявила, что риторика НАТО представляет собой какофонию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В руководстве НАТО не понимают, что говорили их предшественники, и риторика альянса представляет собой какофонию. Так заявление генсека НАТО Марка Рютте о необходимости поставок Киеву вооружений прокомментировала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вот эти все натовцы, западники, они хотя бы в окно выглядывают? Они понимают, что говорили их предшественники, не знаю, два дня назад, или их союзники по натовской беде? Какие заявления делали, какие решения принимали? Это же какая-то просто какофония», — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Исландия и скандинавские члены НАТО спонсируют украинскую армию, закрывая глаза на собственные экономические проблемы и в ущерб своему нищающему населению.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Команда Трампа предложила три мирных плана с территориальными уступками Украины

      Раскрыт факт встречи Зеленского с одним из авторов мирного плана Трампа

      В МИД России раскрыли план Запада по конфликту на Украине

      Российский мэр пообещал стать водителем троллейбуса

      В российском городе силовики начали поиски нападающего на прохожих неизвестного

      Москвичам назвали срок прихода снегопадов

      В России осудили участника террористической организации «Азов»

      Россиянин угрожал семье бизнесмена из-за многомиллионного долга и вымогал имущество

      В России назвали ситуацию в Южной Корее слабостью власти

      В Литве нашли дешевый способ обеспечить безопасность Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше