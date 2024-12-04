Захарова назвала какофонией риторику НАТО

Захарова заявила, что риторика НАТО представляет собой какофонию

В руководстве НАТО не понимают, что говорили их предшественники, и риторика альянса представляет собой какофонию. Так заявление генсека НАТО Марка Рютте о необходимости поставок Киеву вооружений прокомментировала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вот эти все натовцы, западники, они хотя бы в окно выглядывают? Они понимают, что говорили их предшественники, не знаю, два дня назад, или их союзники по натовской беде? Какие заявления делали, какие решения принимали? Это же какая-то просто какофония», — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Исландия и скандинавские члены НАТО спонсируют украинскую армию, закрывая глаза на собственные экономические проблемы и в ущерб своему нищающему населению.