Nature: раскрыто происхождение крупнейших галактик во Вселенной

Ученые из Университета Саутгемптона и Китайской академии наук раскрыли происхождение крупнейших галактик Вселенной. В своей работе, опубликованной в журнале Nature, они исследуют, как гигантские эллиптические галактики сформировались в ранней Вселенной.

Исследование показало, что гигантские галактики, которые внешне напоминают раздутые футбольные мячи, возникали в результате столкновений дисковых галактик в ранней Вселенной. Эти столкновения приводили к тому, что газ, из которого формируются звезды, концентрировался в центре галактик, создавая триллионы новых звезд. Такие события происходили от восьми до двенадцати миллиардов лет назад, когда Вселенная была в гораздо более активной фазе.

Ученые также использовали данные архивных проектов A3COSMOS и A3GOODSS, которые позволили собрать высококачественные наблюдения далеких галактик. В дальнейшем они намерены объединить эти данные с результатами, полученными с телескопов на борту спутников JWST и Euclid, а также с Китайской космической станции.

Для достижения этого открытия ученые использовали крупнейший радиотелескоп ALMA, расположенный в Чили, и проанализировали более 100 галактик, где происходило активная звездообразование. Анализ показал, что в ядре этих галактик происходили интенсивные эпизоды звездообразования, что является прямым доказательством формирования сфероидов, которые являются основой для гигантских эллиптических галактик. Эти процессы происходят в десятки и даже сотни раз быстрее, чем в нашей галактике.