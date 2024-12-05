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08:00, 5 декабря 2024Из жизни

Девушка стала порномоделью из-за деспотичной матери

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Молодая девушка из США стала успешной порномоделью из-за не сложившихся отношений с деспотичной матерью. Ее историю рассказывает Daily Mail.

20-летняя Амелия Линн из города Остин, штат Техас, рассказала, что у нее всегда были сложные отношения с матерью. В 13 лет будущая модель впервые попробовала наркотики, и вскоре у нее развилась зависимость. После этого мать выгнала ее из дома.

В 17 лет Линн попала в реабилитационный центр, выйдя из которого снова поссорилась с матерью. После этого ей пришлось обеспечивать себя самостоятельно. Она работала официанткой, однако потеряла это место и чуть не лишилась жилья. Тогда девушка решила использовать свою сексуальность, чтобы заработать, и создала аккаунт на платформе для взрослых OnlyFans.

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Линн рассказала, что в первые полгода почти ничего не зарабатывала своим откровенным контентом, однако сейчас получает до 20 тысяч долларов в месяц. Девушка утверждает, что порнокарьера помогла ей справиться с зависимостью и вести здоровый образ жизни. Она стала ходить в спортзал, чтобы поддерживать себя в форме для съемок.

Линн призналась, что так и не восстановила отношения с матерью и не общается ни с кем из родных. Она также отметила, что сейчас часто зарабатывает в месяц больше, чем ее деспотичная мать.

Ранее модель из США рассказала, что в колледже увлекалась ядерной физикой, но потом решила уйти в порно. 24-летняя Жасмин Пейн утверждает, что не захотела участвовать в создании ядерного оружия.

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