Голый турист в Таиланде разбил машину крышкой люка и поджег свой дом

Турист из Австралии снял с себя одежду, разбил машину и поджег дом в Паттайе

Голый турист из Австралии устроил дебош в элитном жилом комплексе на тайском курорте Паттайя. Об этом пишет таблоид The Mirror.

По данным издания, 38-летний Эндрю Николас Крозио снял с себя всю одежду, разбил машину и мотоцикл крышкой люка, а после приезда полиции, которую вызвали перепуганные соседи, поджег свой дом.

«Этот австралиец вел себя как сумасшедший, все время кричал и ругался на нас. Он угрожал нам, говоря: "Если вы подойдете ко мне, я подожгу дом". Мы пытались поговорить с ним в течение 10 минут, но он внезапно вбежал в дом и начал там все крушить. Вскоре после этого мы увидели пламя, и из дома повалил дым», — рассказал подполковник полиции Наттакон Чанлод.

Стражи правопорядка ворвались в горящее здание, усмирили Крозио и доставили его в ближайшую больницу с порезами и ожогами, а пожарные потушили возгорание.

Родственники австралийца рассказали полицейским, что он приехал в Таиланд четыре-пять месяцев назад. Все это время он жил там со своей девушкой-тайкой. После инцидента мать Крозио хочет, чтобы он вернулся домой в Австралию.

Ранее на этом же курорте пенсионерка из Шотландии употребила наркотик и устроила дебош в отеле. Когда полицейские посадили женщину в машину, она пришла в ярость, оказывала сопротивление и показывала окружающим язык.