Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:55, 5 декабря 2024Интернет и СМИ

Хазанов рассказал об израильском паспорте

Геннадий Хазанов рассказал, что в прошлом ему не выдали визу в Великобританию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Артист эстрады, юморист Геннадий Хазанов рассказал, что из-за отсутствия полноценного израильского загранпаспорта в прошлом ему не выдали визу в Великобританию. Об этом он заявил, беседуя с проектом Sheinkin40, видео вышло на YouTube.

По словам Хазанова, в 1991 году, когда он получил израильское гражданство, ему выдали даркон — заграничный паспорт, позволяющий гражданам Израиля въезжать более чем в 150 стран без визы или с возможностью ее упрощенного оформления.

Однако впоследствии, как отметил артист, вместо этого документа он получил так называемый лессе-пассе — израильский проездной документ, который дает право безвизового въезда в меньшее количество стран. «Когда мне выдали лессе-пассе, и после этого с этим документом мне не выдали визу в Великобританию... У меня претензий ни к кому нет, но осадок остался», — сказал Хазанов.

Юморист добавил, что последний раз был в Израиле в июне и перенес там операцию на сердце.

В феврале Хазанов опроверг сообщения об эмиграции из России. Перед этим общественники призвали отменить его концерт в Москве, утверждая, что артист произнес оскорбляющую патриотов речь и дискредитировал Вооруженные силы Российской Федерации.

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Странно слышать такие слова». Кадырову после критики в адрес Бастрыкина и Колокольцева напомнили об одной обязанности

      Минобороны показало кадры работы истребителей Су-35С в Курской области

      Проблему кадрового дефицита в России пообещали не решать за счет мигрантов

      Сербию не пустили в ЕС из-за «неясной ориентации»

      У летевшего в Москву самолета с пассажирами на борту возникла проблема с двигателем в небе

      Мэр Тбилиси назвал цель протестов в Грузии

      В МВД рассказали о новом виде мошенничества с доставкой цветов

      Юрист попалась на афере с выплатой вдове участника СВО

      Путин поинтересовался расходованием бюджета на строительство перерабатывающих заводов

      Хазанов рассказал об израильском паспорте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше