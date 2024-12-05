Хазанов рассказал об израильском паспорте

Геннадий Хазанов рассказал, что в прошлом ему не выдали визу в Великобританию

Артист эстрады, юморист Геннадий Хазанов рассказал, что из-за отсутствия полноценного израильского загранпаспорта в прошлом ему не выдали визу в Великобританию. Об этом он заявил, беседуя с проектом Sheinkin40, видео вышло на YouTube.

По словам Хазанова, в 1991 году, когда он получил израильское гражданство, ему выдали даркон — заграничный паспорт, позволяющий гражданам Израиля въезжать более чем в 150 стран без визы или с возможностью ее упрощенного оформления.

Однако впоследствии, как отметил артист, вместо этого документа он получил так называемый лессе-пассе — израильский проездной документ, который дает право безвизового въезда в меньшее количество стран. «Когда мне выдали лессе-пассе, и после этого с этим документом мне не выдали визу в Великобританию... У меня претензий ни к кому нет, но осадок остался», — сказал Хазанов.

Юморист добавил, что последний раз был в Израиле в июне и перенес там операцию на сердце.

В феврале Хазанов опроверг сообщения об эмиграции из России. Перед этим общественники призвали отменить его концерт в Москве, утверждая, что артист произнес оскорбляющую патриотов речь и дискредитировал Вооруженные силы Российской Федерации.