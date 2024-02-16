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10:49, 16 февраля 2024Культура

Хазанов ответил на вопрос об эмиграции из России

Хазанов заявил, что не эмигрировал из России после начала СВО

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Актер и юморист Геннадий Хазанов, концерты которого ранее потребовали отменить общественные деятели, ответил на вопрос об эмиграции из России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.

Артист заявил, что не покидал родину, а также признался, что не понимает суть претензий общественников в свой адрес. До этого в Театре музыки и поэзии Хазанов провел творческий вечер, во время которого упоминал, что кто-то выступает против его деятельности, а также высказывал предположение, что, возможно, это его последний концерт.

Хазанов отметил, что не будет снимать портрет певицы Аллы Пугачевы со стены Театра Эстрады в Москве, художественным руководителем которого он является, так как пока на это «нет никаких оснований».

По данным издания, у Хазанова есть паспорт Израиля, а большую часть времени после СВО он проводит в собственном доме в Латвии. Отъезд из России юморист отрицает, аргументируя это программой выступлений с его участием в театре «Ленком». Отмечается, что спектакли проходят раз в несколько месяцев.

Ранее общественные деятели из движения «Ветераны России» попросили главу Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора России Игоря Краснова отменить концерт Хазанова в Москве.

Активисты заявили, что Хазанов произнес оскорбляющую патриотов речь и дискредитировал Вооруженные силы Российской Федерации. По их словам, доказательством этого является записанное артистом после отъезда из России видео, где он назвал любовь к Родине «чувством, присущим рабам».

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      Анастасия Астахова
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