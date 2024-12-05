В России открылся маркетплейс цифровых квадратных метров

Маркетплейс цифровых квадратных метров запустили на А-Токен

Три группы компаний: ФСК, «Неометрия» и «Основа» одновременно презентовали выпуски на платформе А-Токен для квалифицированных инвесторов.

Таким образом, эти выпуски формируют маркетплейс цифровых квадратных метров и позволяют инвесторам принять участие в динамике стоимости недвижимости в строящихся комплексах.

Каждый из ЦФА предполагает инвестиционную доходность, рассчитываемую на основании динамики цен по заключенным договорам долевого участия, а также имеет минимальную гарантированную доходность на уровне ключевой ставки.

Приобретая такие цифровые активы, инвесторы получают прибыль, пропорциональную изменениям стоимости жилья в проекте. Выпуски ЦФА привязаны к рыночной стоимости 1/100 квадратного метра в трех жилых комплексах.

Как отметили в Альфа-Банке, строящиеся объекты обещают значительный рост стоимости квадратных метров, и за два года, по прогнозам, потенциальный инвестиционный доход составит порядка 40 процентов, что даст возможность инвесторам получить как гарантированную доходность, так и дополнительную прибыль от прироста стоимости объекта.

Погашение ЦФА планируется на 21 декабря 2026 года, заявки принимаются до 15:00 12 декабря 2024 года.

«Перспективность цифровых квадратных метров заключается в том, что они создают уникальную возможность для привлечения инвестиций в недвижимость, предлагая гибкие и доступные решения как для застройщиков, так и для инвесторов. Именно совместная работа всех участников — банка, застройщика, потребителя и законодателя — может помочь нам разработать инновационный продукт, способный удовлетворить потребности рынка и гарантировать защиту прав его участников», — рассказал директор по инновациям Альфа-Банка Денис Додон.

Сообщается, что Группа компаний ФСК предлагает ЦФА на Life Hub квартал премиум-класса ЖК Amber City в Москве, ФД «Неометрия» — ЦФА на первый в Сочи объект в сегменте эко комфорт-плюс с широким набором сервисов уровня отеля пять звезд ЖК «Лестория», а ГК «Основа» — ЦФА на многофункциональный комплекс бизнес-класса с авторской архитектурой ЖК «Мираполис».