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20:49, 5 декабря 2024Путешествия

Названа причина резкого снижения спроса россиян на раннее бронирование отелей Турции

Ekonomim: санкции США снизили спрос россиян на раннее бронирование отелей Турции
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Санкции США назвали причиной резкого снижения спроса россиян на раннее бронирование отелей в Турции. Об этом пишет Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии.

«В настоящее время рост курса валют в стране и санкции против Газпромбанка и платежной системы UnionPay усилили неопределенность, бронирование застопорилось», — заявил координатор туроператора Pegas Touristik по странам Центральной Азии и СНГ Орхан Санджар.

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Представители туротрасли курортной республики подчеркнули, что министерство туризма внимательно следит за этим вопросом.

Ранее российские карты китайской системы UnionPay, которые выдает Газпромбанк, перестали обслуживаться банками Таиланда. Банкоматы представленных в королевстве кредитных организаций при попытке вывода средств возвращают пластик с уведомлением о некорректной операции. С аналогичными проблемами соотечественники сталкиваются в Турции и ОАЭ.

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