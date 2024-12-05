Названа причина резкого снижения спроса россиян на раннее бронирование отелей Турции

Ekonomim: санкции США снизили спрос россиян на раннее бронирование отелей Турции

Санкции США назвали причиной резкого снижения спроса россиян на раннее бронирование отелей в Турции. Об этом пишет Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии.

«В настоящее время рост курса валют в стране и санкции против Газпромбанка и платежной системы UnionPay усилили неопределенность, бронирование застопорилось», — заявил координатор туроператора Pegas Touristik по странам Центральной Азии и СНГ Орхан Санджар.

Представители туротрасли курортной республики подчеркнули, что министерство туризма внимательно следит за этим вопросом.

Ранее российские карты китайской системы UnionPay, которые выдает Газпромбанк, перестали обслуживаться банками Таиланда. Банкоматы представленных в королевстве кредитных организаций при попытке вывода средств возвращают пластик с уведомлением о некорректной операции. С аналогичными проблемами соотечественники сталкиваются в Турции и ОАЭ.