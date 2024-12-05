Названо главное правило ухода за домашними растениями зимой

Mirror: зимой следует убирать домашние растения на ночь с холодных подоконников

Специалисты британской передачи «Мир садовников» назвали главное правило ухода за домашними растениями зимой. Правилами зимнего ухода садоводы поделились с изданием Mirror.

Чтобы центральное отопление не сказалось на здоровье комнатных растений негативно, эксперты советуют обеспечить растениям дополнительную влажность. Однако специалисты отмечают, что важно не переливать комнатные растения в прохладные зимние месяцы. Поливать их нужно реже, но следует регулярно опрыскивать почву и листья мелкодисперсной струей, объяснили садоводы.

Чтобы оградить растения от перелива, эксперты посоветовали высаживать их в горшки с отверстиями для дренажа внизу и ставить горшки на большие блюдца, чтобы лишняя вода могла стечь. Они также порекомендовали убирать растения на ночь с особенно холодных подоконников.

Ранее людям, у которых дома есть спатифиллум (также этот цветок называют «женское счастье»), рассказали, как правильно поливать его и что делать, чтобы оживить растение, если оно поникло. Садоводы отметили, что поливать спатифиллум нужно умеренно.