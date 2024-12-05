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09:24, 5 декабря 2024Забота о себе

Названо главное правило ухода за домашними растениями зимой

Mirror: зимой следует убирать домашние растения на ночь с холодных подоконников
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Huy Phan / Unsplash

Специалисты британской передачи «Мир садовников» назвали главное правило ухода за домашними растениями зимой. Правилами зимнего ухода садоводы поделились с изданием Mirror.

Чтобы центральное отопление не сказалось на здоровье комнатных растений негативно, эксперты советуют обеспечить растениям дополнительную влажность. Однако специалисты отмечают, что важно не переливать комнатные растения в прохладные зимние месяцы. Поливать их нужно реже, но следует регулярно опрыскивать почву и листья мелкодисперсной струей, объяснили садоводы.

Чтобы оградить растения от перелива, эксперты посоветовали высаживать их в горшки с отверстиями для дренажа внизу и ставить горшки на большие блюдца, чтобы лишняя вода могла стечь. Они также порекомендовали убирать растения на ночь с особенно холодных подоконников.

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