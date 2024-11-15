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14:35, 15 ноября 2024Забота о себе

Назван простой и эффективный способ оживить поникший домашний цветок

Mirror: увядающий спатифиллум можно оживить с помощью чая
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Outi Marjaana / Unsplash

Людям, у которых дома есть спатифиллум (также этот цветок называют «женское счастье»), рассказали, как правильно поливать его и что делать, чтобы оживить растение, если оно поникло. Рекомендацию опубликовало издание Mirror со ссылкой на советы садоводов, опубликованные в одной из тематических групп в социальных сетях.

Садоводы отметили, что поливать спатифиллум нужно умеренно. Растение также необходимо держать вдали от прямых солнечных лучей. Одна из любительниц домашних цветов призналась, что добавляет в воду для полива чайный пакетик.

Я всегда поливаю свои спатифиллумы чайной водой. Кажется, она им нравится больше обычной

Кэрол Стилтонсадовод

Использование чая для полива растения садоводы назвали простым и эффективным способом оживить растение. «Мой спатифиллум в прошлом месяце поник, но вернулся к жизни после полива чайной водой в течение нескольких недель», — добавил один из участников обсуждения.

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