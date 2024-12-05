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18:12, 5 декабря 2024Путешествия

Опоздавшим на самолет россиянам разрешат летать обратным рейсом

Минтранс: опоздавшим на самолет пассажирам разрешат летать обратным рейсом
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Опоздавшим на самолет пассажирам разрешат летать обратным рейсом, если он уже был куплен. Об этом говорится в сообщении на сайте Минтранса России.

Уточняется, что соответствующий приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Так, если пассажир купил билет в обе стороны и опоздал на первый перелет, второй рейс будет считаться действительным. При этом важно, чтобы опоздание было вынужденным.

Ранее в Минтрансе России захотели дать пассажирам самолетов право самостоятельно регистрировать и сдавать свой багаж в авиагаванях. Отмечается, что такую инициативу на имя министра транспорта Романа Старовойта направила Международная ассоциация аэропортов (МАА).

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