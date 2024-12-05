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15:21, 5 декабря 2024Ценности

Перечислены трендовые модели обуви для зимних праздников

Vogue посоветовал выбирать леопардовые или в стразах туфли для зимних праздников
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Creative Lab / Shutterstock / Fotodom

Редакторы французской версии Vogue перечислили трендовые модели обуви для зимних праздников. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналисты посоветовали выбирать туфли с леопардовым принтом, по-прежнему входящие в списки актуальных, и ставшие классикой лакированные варианты. В то же время следует обратить внимание на изделия с блестками и пайетками, которые можно сочетать со строгими платьями и приталенными смокингами для контраста.

Кроме того, популярны будут туфли с рельефной поверхностью — например, из материала, имитирующего крокодиловую кожу.

В ноябре также было названо модное сочетание в одежде на зиму.

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