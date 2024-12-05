Почти четверть курящих россиян поддержали запрет курения на ходу на улице

РБК: каждый пятый курящий россиянин поддержал запрет курения на ходу на улице

В России почти четверть жителей страны (21 процент) поддержала инициативу о запрете курения на ходу на улицах. Это следует из результатов опросов сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob, пишет РБК.

Результаты опроса показали, что среди некурящих такую инициативу поддерживают в два раза больше опрошенных — 53 процента. Каждый четвертый россиянин выступил против введения такого запрета.

Опрошенные женщины, в свою очередь, в полтора раза активнее мужчин поддерживают такой запрет — 52 процента опрошенных поддержали инициативу, 35 процентов выступили против нее.

С идеей запретить россиянам курить на ходу 2 декабря выступил депутат от «Новых людей» Амир Хамитов. Парламентарий предложил внести поправку в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма». Он считает, что запрета на курение в общественных местах недостаточно, так как люди часто курят, передвигаясь по улицам, — прохожие в это время вынуждены вдыхать пар от их электронных сигарет или дым.