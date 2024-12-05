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09:19, 5 декабря 2024Экономика

Названы потери владельца российского спиртзавода после его национализации

Amber Beverage сообщила об убытках в €10 млн из-за потери спиртзавода в Тамбове
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Потери принадлежащей Юрию Шефлеру люксембургской Amber Beverage Group Holding (бизнесмен и ряд его компаний признаны российским судом экстремистским объединением) из-за национализации спиртзавода в Тамбове составили десять миллионов евро. Об этом со ссылкой на финансовую отчетность группы сообщает РБК.

В такую сумму оценивается упущенная прибыль, а вот чистые чистые активы Amber Talvis и инвестиции Amber Beverage Group Holding указаны как деконсолидированные и обесцененные. В документе отмечается, что решение о национализации оспаривалось в суде, но безуспешно.

За девять месяцев выручка группы упала с 335,1 миллиона евро годом ранее до 273,4 миллиона. Операционная прибыль сократилась на 70 процентов, а убыток от текущей деятельности достиг 7,1 миллиона рублей.

Главной причиной финансовых трудностей Amber Beverage Group называет поэтапное снижение темпов роста на ключевых рынках, снижение объема производства водки и, напротив, перепроизводство текилы в Мексике. Долг группы достиг 106 миллионов евро, для стабилизации ситуации она хочет продать непрофильные активы и привлечь инвестора.

Ранее сообщалось, что американское подразделение производителя алкоголя Stoli Group (признана экстремистской организацией и запрещена в России), который владеет правами на бренды водок «Московская» (Moskovskaya) и «Столичная» (Stolichnaya), подало в один из судов Техаса заявление о банкротстве. Поводом для такого решения стали долги в размере 50-100 миллионов долларов.

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