Ракетную опасность объявили в российском регионе

Губернатор Гладков: ракетная опасность объявлена в Белгородской области

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — написал губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Белгородской области беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В городе Шебекино украинские беспилотники сбросили несколько взрывных устройств во дворе жилого дома. В результате три легковых автомобиля и ГАЗель полностью сгорели.