Россиянин два часа избивал кнутом обмочившуюся в квартире собаку

В подмосковных Мытищах пьяный мужчина два часа избивал кнутом собаку, обмочившуюся в квартире. Об этом сообщил телеканал «360».
Соседи пояснили, что собрали группу в 20 человек и отправились вызволять животное. Россиянина заставили отдать собаку.
В чате жильцов рассказали, что сейчас питомцу ищут новый дом. На какое-то время пса забрала проживающая в жилищном комплексе женщина, которая открыла сбор средств на ветеринара и передержку.
До этого житель города Орехово-Зуево избил подкармливающую бездомных собак пенсионерку.
Жителю Подмосковья не понравилось, что старушка кладет еду для собак у подъезда. Он пообещал натравить на несчастную своего алабая.
В отношении неадекватного гражданина возбудили уголовное дело.