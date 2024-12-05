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10:55, 5 декабря 2024Россия

Россиянин два часа избивал кнутом обмочившуюся в квартире собаку

В Мытищах мужчина два часа избивал кнутом обмочившуюся в квартире собаку
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Patrick Hendry / Unsplash

В подмосковных Мытищах пьяный мужчина два часа избивал кнутом собаку, обмочившуюся в квартире. Об этом сообщил телеканал «360».

Соседи пояснили, что собрали группу в 20 человек и отправились вызволять животное. Россиянина заставили отдать собаку.

В чате жильцов рассказали, что сейчас питомцу ищут новый дом. На какое-то время пса забрала проживающая в жилищном комплексе женщина, которая открыла сбор средств на ветеринара и передержку.

До этого житель города Орехово-Зуево избил подкармливающую бездомных собак пенсионерку.

Жителю Подмосковья не понравилось, что старушка кладет еду для собак у подъезда. Он пообещал натравить на несчастную своего алабая.

В отношении неадекватного гражданина возбудили уголовное дело.

ЖЗЛ
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