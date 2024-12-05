Российские саперы стали применять БПЛА для расчистки проходов в минных полях

Офицер Енисей: саперы ВС РФ применяют БПЛА для расчистки проходов в минных полях

Саперы российской группировки войск «Днепр» стали применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для разведки и разминирования, чтобы расчистить проходы в минных полях. Об этом рассказал военнослужащий ВС РФ, командир инженерно-саперной роты с позывным Енисей, передает ТАСС.

«Перед выполнением задач мы запускаем коптер, чтобы посмотреть, где находятся мины. Используем накладные заряды. Взлетаем, сбрасываем на него снаряд, таким образом подрывается», — объяснил военный.

Енисей уточнил, что российские саперы в зоне специальной военной операции (СВО) большую часть времени сопровождают группы штурмовиков и осматривают территории на предмет наличия мин.