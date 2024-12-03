Российский сапер обвинил ВСУ в модернизации противопехотных мин для атак на гражданских

Сапер Рубин: ВСУ модернизируют противопехотные мины для атак на гражданских

Сапер 132-й бригады 51-й армии Вооруженных сил России с позывным Рубин обвинил ВСУ в модернизации противопехотных мин дистанционного минирования для атак на гражданское население. Его слова приводит РИА Новости.

Военнослужащий пояснил, что кассета с осколочными минами обычно находится в тубусе, их там четыре штуки, но украинские военные вынимают их и поштучно скидывают в виде сброса. Он добавил, что из-за такого боеприпаса пострадала женщина, еще две мины не разорвались, их приехали разминировать специалисты.

Рубин добавил, что применение таких мин в населенных районах говорит о целенаправленных атаках на гражданских. ВСУ раскидывают их в хаотичном порядке, на траву, на ветки, а растяжки на них очень тонкие, заметить их сложно.

«Здесь мирное население ходит, дорога проезжая, целесообразно, конечно, здесь раскидывать, и население мирное ходит», — сказал сапер.

В начале ноября в Минобороны сообщили, что саперы группировки войск «Север» провели разминирование Кореневского района Курской области. «После отступления противника в этом районе осталось множество неразорвавшихся снарядов, а также различных "ловушек", в том числе в жилых домах мирных жителей», — сообщили в ведомстве.

