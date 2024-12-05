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08:17, 5 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные вытеснили ВСУ с некоторых позиций в Дзержинске

ТАСС: ВС РФ вытеснили ВСУ с некоторых позиций на территории шахты в Дзержинске
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российские военные вытеснили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с некоторых позиций на территории шахты «Центральная» в Дзержинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Сейчас идут штурмовые действия на самой шахте, с ряда позиций противник выбит, но пытается сопротивляться при помощи дронов», — заявил собеседник агентства. Он назвал позиции ВСУ в шахте одним из наиболее важных укрепрайонов в городе.

Ранее в Верховной Раде заявили о потере Курахово и Дзержинска «в эти минуты». Как уточнялось, это стало следствием того, что подразделения ВСУ после потери Авдеевки «отвели в голое поле». Помимо этого, отмечалось, что на Украине нет конкретных предложений по строительству фортификаций.

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