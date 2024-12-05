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18:45, 5 декабря 2024Ценности

Российский врач перечислил вредные свойства сахара

Доктор наук Золотарев: сахар негативно влияет на работу печени и поджелудочной
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Obed Hernández / Unsplash

Российский врач превентивной ортомолекулярной медицины и доктор наук Андрей Золотарев перечислил вредные свойства сахара. Комментарий нутригенетика бренда «Первый живой коллаген» попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь ученый напомнил, что на большое количество сахара реагирует поджелудочная железа, которая вырабатывает инсулин, чтобы минимизировать влияние сахара на остальные органы. «Возможности поджелудочной железы не безграничны, а если сахар в крови начинает неуклонно расти, то развивается сахарный диабет», — пояснил он.

Кроме того, по словам Золотарева, на помощь поджелудочной железе часто приходит печень, которая пытается захватить часть лишнего сахара и запасти его в виде гликогена. Со временем этот гликоген перерождается в жир и возникает жировой гепатоз, негативно влияющий на работу печени.

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«Способность печени работать как фильтр, очищая кровь от токсинов, резко снижается. Тогда начинает повышаться холестерин, который откладывается на стенках сосудов, образуя холестериновые бляшки», — пояснил доктор и добавил, что сахар также способен выводить из организма кальций.

В заключение медик напомнил, что молекулы сахара могут связываться с белками в организме, в дальнейшем способствуя склеиванию их между собой. «Из этой реакции сахара с коллагеном и эластином происходят сложные биохимические процессы в коже, которые ведут к быстрому увяданию, обезвоживанию, пигментации и даже, к образованию патологических опухолей в коже», — подытожил собеседник издания.

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