Российский врач перечислил вредные свойства сахара

Доктор наук Золотарев: сахар негативно влияет на работу печени и поджелудочной

Российский врач превентивной ортомолекулярной медицины и доктор наук Андрей Золотарев перечислил вредные свойства сахара. Комментарий нутригенетика бренда «Первый живой коллаген» попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь ученый напомнил, что на большое количество сахара реагирует поджелудочная железа, которая вырабатывает инсулин, чтобы минимизировать влияние сахара на остальные органы. «Возможности поджелудочной железы не безграничны, а если сахар в крови начинает неуклонно расти, то развивается сахарный диабет», — пояснил он.

Кроме того, по словам Золотарева, на помощь поджелудочной железе часто приходит печень, которая пытается захватить часть лишнего сахара и запасти его в виде гликогена. Со временем этот гликоген перерождается в жир и возникает жировой гепатоз, негативно влияющий на работу печени.

«Способность печени работать как фильтр, очищая кровь от токсинов, резко снижается. Тогда начинает повышаться холестерин, который откладывается на стенках сосудов, образуя холестериновые бляшки», — пояснил доктор и добавил, что сахар также способен выводить из организма кальций.

В заключение медик напомнил, что молекулы сахара могут связываться с белками в организме, в дальнейшем способствуя склеиванию их между собой. «Из этой реакции сахара с коллагеном и эластином происходят сложные биохимические процессы в коже, которые ведут к быстрому увяданию, обезвоживанию, пигментации и даже, к образованию патологических опухолей в коже», — подытожил собеседник издания.

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