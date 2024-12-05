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10:24, 5 декабря 2024Забота о себе

Россиян предостерегли от употребления калорийных праздничных напитков

Гастроэнтеролог Логинов предостерег от употребления сладких алкогольных напитков
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Boba Jaglicic / Unsplash

Гастроэнтеролог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Владимир Логинов предостерег россиян от употребления сладких алкогольных напитков в новогодние праздники. О том, чем они могут быть опасны, врач рассказал «Ленте.ру».

Одними из самых вредных напитков доктор назвал коктейли на основе сладких ликеров и с добавлением сладких сиропов, например, пина коладу и мохито. По словам врача, такие коктейли очень калорийны. Кроме того, очень много сахара содержат коктейли на основе газированных напитков, сливочные ликеры, энергетические напитки с алкоголем. Последние к тому же особо вредят сердцу, уточнил врач.

Логинов добавил, что не существует безопасной для здоровья дозы алкоголя. Однако когда нет возможности совсем отказаться от него, а в праздники это сделать особо сложно, то нужно подходить с умом к выбору спиртных напитков.

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«Отдавайте предпочтение напиткам с низким содержанием сахара или используйте натуральные подсластители. Используйте маленькие бокалы, чтобы уменьшить объем потребляемого напитка. Смешивайте алкогольные напитки с водой или содовой, выбирайте сухие вина, так как они содержат меньше сахара по сравнению со сладкими. А для ароматизации добавляйте в коктейли свежие фрукты или травы вместо сиропов», — порекомендовал гастроэнтеролог.

Ранее Логинов объяснил, почему нужно регулярно есть изюм. По его словам, этот продукт богат множеством витаминов.

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