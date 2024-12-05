Россиян предостерегли от употребления калорийных праздничных напитков

Гастроэнтеролог Логинов предостерег от употребления сладких алкогольных напитков

Гастроэнтеролог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Владимир Логинов предостерег россиян от употребления сладких алкогольных напитков в новогодние праздники. О том, чем они могут быть опасны, врач рассказал «Ленте.ру».

Одними из самых вредных напитков доктор назвал коктейли на основе сладких ликеров и с добавлением сладких сиропов, например, пина коладу и мохито. По словам врача, такие коктейли очень калорийны. Кроме того, очень много сахара содержат коктейли на основе газированных напитков, сливочные ликеры, энергетические напитки с алкоголем. Последние к тому же особо вредят сердцу, уточнил врач.

Логинов добавил, что не существует безопасной для здоровья дозы алкоголя. Однако когда нет возможности совсем отказаться от него, а в праздники это сделать особо сложно, то нужно подходить с умом к выбору спиртных напитков.

«Отдавайте предпочтение напиткам с низким содержанием сахара или используйте натуральные подсластители. Используйте маленькие бокалы, чтобы уменьшить объем потребляемого напитка. Смешивайте алкогольные напитки с водой или содовой, выбирайте сухие вина, так как они содержат меньше сахара по сравнению со сладкими. А для ароматизации добавляйте в коктейли свежие фрукты или травы вместо сиропов», — порекомендовал гастроэнтеролог.

Ранее Логинов объяснил, почему нужно регулярно есть изюм. По его словам, этот продукт богат множеством витаминов.