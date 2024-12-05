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03:10, 5 декабря 2024Россия

Умер известный врач-диетолог Алексей Ковальков

Известный врач-диетолог Алексей Ковальков скончался на 63-м году жизни
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Dr.Kovalkov / YouTube

Известный российский врач-диетолог, доктор медицинских наук РАЕН, теле- и радиоведущий Алексей Ковальков умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщает News.ru.

Отмечается, что последние два года медик боролся с онкологическим заболеванием. Ковальков входил в тройку самых востребованных диетологов Москвы по версии журнала Forbes. Также врач часто принимал участие в программах и документальных фильмах ведущих российских СМИ в качестве консультанта.

Ранее сообщалось о смерти российского футбольного арбитра Эмира Привалова. Рефери из Сочи было 28 лет. Российский футбольный союз (РФС) не сообщил причины смерти. По данным «Матч ТВ», судья совершил самоубийство. РФС выразил соболезнования родным и близким судьи в связи со случившимся.

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