Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:11, 5 декабря 2024Интернет и СМИ

Стало известно о планах Запада разделить Украину

Rebelion: Польша, Германия, Румыния и Великобритания разделят Украину на зоны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

В споре о будущем Украины участвуют такие западные страны, как Польша, Германия, Румыния и Великобритания, и каждая из них имеет свои интересы. Такое мнение выразил журналист Алехандро Марко дель Понт в статье для испанского издания Rebelion.

«Побережье Черного моря останется под влиянием Румынии, центр и восток страны — под контролем Германии, а северные районы, включая Киев, — под контролем Великобритании», — написал журналист, ссылаясь на отчеты, которые приписывают НАТО.

Также утверждается, что разделение напоминает стратегии территориального распределения, использовавшиеся в прошлых конфликтах, таких как операция «Барбаросса» во время Второй мировой войны.

«Хотя Украина известна как сельскохозяйственная страна, ее реальная стратегическая ценность заключается в ее минеральных и энергетических богатствах», — отметил Алехандро Марко дель Понт.

Ранее сообщалось, что Запад готовит «золотое изгнание» для президента Украины Владимира Зеленского, после заключения перемирия между Киевом и Москвой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК раскрыл подробности дела, из-за которого Кадыров критиковал Бастрыкина. Подростки на камеру избивали прохожих

      «Потерявшийся» в командировке директор Музея истории Украины оказался гражданином Швеции

      Раскрыты продукты для укрепления сердца и сосудов

      В Госдуме призвали не уповать на Трампа

      У одного из богатейших людей мира нашли тайную жену, которая младше него на 47 лет. Как ему удавалось годами ее скрывать

      Стало известно о планах Запада разделить Украину

      Мужчина показал девушке трусы и попал в тюрьму

      Силуанов высказался о планах по передаче Украине замороженных активов россиян

      Визит Володина в Индию отменили из-за положительного теста на ковид

      Сирии пообещали поддержку в борьбе с террористами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше