Rebelion: Польша, Германия, Румыния и Великобритания разделят Украину на зоны

В споре о будущем Украины участвуют такие западные страны, как Польша, Германия, Румыния и Великобритания, и каждая из них имеет свои интересы. Такое мнение выразил журналист Алехандро Марко дель Понт в статье для испанского издания Rebelion.

«Побережье Черного моря останется под влиянием Румынии, центр и восток страны — под контролем Германии, а северные районы, включая Киев, — под контролем Великобритании», — написал журналист, ссылаясь на отчеты, которые приписывают НАТО.

Также утверждается, что разделение напоминает стратегии территориального распределения, использовавшиеся в прошлых конфликтах, таких как операция «Барбаросса» во время Второй мировой войны.

«Хотя Украина известна как сельскохозяйственная страна, ее реальная стратегическая ценность заключается в ее минеральных и энергетических богатствах», — отметил Алехандро Марко дель Понт.

Ранее сообщалось, что Запад готовит «золотое изгнание» для президента Украины Владимира Зеленского, после заключения перемирия между Киевом и Москвой.