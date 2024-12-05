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20:55, 5 декабря 2024Интернет и СМИ

Стример попал в ДТП в прямом эфире и удивил зрителей своей реакцией на аварию

Стример CarSnob попал в ДТП в прямом эфире и порадовался этому
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Малоизвестный стример под ником CarSnob попал в ДТП в прямом эфире. Отрывок трансляции стал вирусным в соцсети X, где многие пользователи удивились его реакции на аварию.

Стример сидел за рулем своей машины и не двигался. Затем раздались громкие звуки, после чего в багажник его автомобиля врезалась перевернутая машина. В результате аварии в автомобиле стримера полностью разбилось заднее стекло.

«Ого! Да это же клип (короткое видео на стриминговых сервисах — прим. «Ленты.ру»)!» — порадовался он и попросил зрителей вырезать момент аварии из трансляции. При этом за эфиром CarSnob следили меньше десяти человек.

В X видео набрало больше 13 миллионов просмотров. «Чувак чуть не лишился жизни, а его волнует только клип», «Он даже не поинтересовался, пострадал ли кто-то в аварии», «Наше поколение обречено», «Как он может быть таким спокойным», — прокомментировали ролик пользователи.

Ранее сообщалось, что в аварию попал известный бельгийский телеведущий и актер Том Вас. Он признался, что употреблял алкоголь перед происшествием.

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