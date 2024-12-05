В Германии заявили об отсутствии оснований для миротворческой миссии на Украине

Бундестаг: сейчас нет оснований для миротворческой миссии на Украине

Уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль опровергла информацию о том, что Бундесвер может принять участие в миротворческой операции на Украине. По ее словам, сейчас нет оснований для миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО в стране, пишет ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

«В настоящее время нет оснований для миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО [на Украине]. Поэтому сейчас неуместно спекулировать о возможном участии Бундесвера», — отметила она.

Помимо этого, Хёгль отметила, что текущей задачей Бундесвера является «продолжение оказания Украине максимально возможной поддержки посредством материальной помощи и обучения».

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что у Украины нет перспектив начать переговоры с Россией о завершении конфликта с позиции силы. По мнению сенатора, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте нереалистично смотрит на сложившееся положение дел.

В свою очередь, на Западе ранее предположили, что после завершения конфликта на Украине власть президента страны Владимира Зеленского рухнет.

