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07:45, 5 декабря 2024Мир

В Германии заявили об отсутствии оснований для миротворческой миссии на Украине

Бундестаг: сейчас нет оснований для миротворческой миссии на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: KUBANOV PAVLO UKR / Keystone Press Agency / Global Look Press

Уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль опровергла информацию о том, что Бундесвер может принять участие в миротворческой операции на Украине. По ее словам, сейчас нет оснований для миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО в стране, пишет ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

«В настоящее время нет оснований для миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО [на Украине]. Поэтому сейчас неуместно спекулировать о возможном участии Бундесвера», — отметила она.

Помимо этого, Хёгль отметила, что текущей задачей Бундесвера является «продолжение оказания Украине максимально возможной поддержки посредством материальной помощи и обучения».

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что у Украины нет перспектив начать переговоры с Россией о завершении конфликта с позиции силы. По мнению сенатора, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте нереалистично смотрит на сложившееся положение дел.

В свою очередь, на Западе ранее предположили, что после завершения конфликта на Украине власть президента страны Владимира Зеленского рухнет.

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