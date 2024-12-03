В России высказались о перспективах Украины начать переговоры с позиции силы

Сенатор Джабаров исключил возможность Украины начать переговоры с позиции силы

У Украины нет перспектив начать переговоры с Россией о завершении конфликта с позиции силы, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он исключил возможность начала мирного диалога на таких условиях.

По мнению сенатора, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте нереалистично смотрит на сложившееся положение дел.

Прежде чем делать такие заявления, господин Рютте пусть лучше последит за ситуацией и не разбрасывается такими ничем не подкрепленными лозунгами Владимир Джабаров российский сенатор

«Я слушаю этих деятелей НАТО, фантасты какие-то, фантазеры. Во-первых, кто сказал, что Россия готова к переговорам? Пока Россия к этому не готова. Какие-то заявления делает Зеленский, которые вообще исключают начало с ним переговоров, в которых он оскорбляет нашу страну абсолютно непотребным образом, а они говорят о каких-то переговорах с позиции силы. Ему дай бог ноги унести из всех регионов, куда они залезли. Они сейчас говорят, что они Россию хотят посадить за стол переговоров, а Украина в этом плане будет очень сильна», — сказал он.

Как заявил генсек НАТО Марк Рютте, на встрече в Брюсселе 3 и 4 декабря главы МИД стран Североатлантического альянса не будут обсуждать членство Украины в блоке. По его словам, они уделят внимание военной помощи, поскольку именно «это критически важно для них» сейчас. При этом он добавил, что суть дискуссии будет сводиться к тому, как Киеву выйти на мирные переговоры с позиции силы.