В Киевской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры из-за систем ПВО

Киевская ОВА сообщила о повреждении энергоинфраструктуры из-за работы систем ПВО

В Киевской области в результате работы систем противовоздушной обороны (ПВО) были повреждены объекты энергоинфраструктуры. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба местной областной военной администрации (ОВА).

«В области работали силы ПВО. (...) В результате падения обломков сбитых (...) целей повреждена линия электросетей», — говорится в публикации.

Отмечается, что оперативные службы устраняют последствия повреждений.

Ранее в подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучало около 500 взрывов. Как сообщил глава местной ОВА Иван Федоров, в населенных пунктах Запорожья услышали 496 взрывов, из которых 299 были ударами беспилотников.