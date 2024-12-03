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10:17, 3 декабря 2024Бывший СССР

В подконтрольной Киеву части Запорожья прозвучало около 500 взрывов

Глава Запорожской ОВА Федоров: в области прозвучало 496 взрывов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В подконтрольной Украине части Запорожской области прозвучало 496 взрывов за последние сутки. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, около 496 взрывов произошло в 11 населенных пунктах Запорожской области, 299 из которых были ударами беспилотников.

Помимо этого, по его заявлению, 179 артиллерийских ударов пришлось по населенным пунктам Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Малиновке, Новодаровке и Ольговскому. Мирный жители не пострадали.

Ранее глава Ровенской военной администрации Украины Александр Коваль сообщил, что в результате взрыва поврежден объект энергоинфраструктуры. Чиновник не уточнил, какой именно объект получил повреждения, но пообещал позднее раскрыть подробности удара.

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