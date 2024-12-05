Врачи раскрыли влияние пельменей на иммунитет

Врачи Малышева и Коновалов: употребление пельменей полезно для иммунитета

Терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли влияние пельменей на иммунитет. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

По словам врачей, пельмени имеют полезные свойства, хоть и обладают высокой калорийностью. Малышева отметила, что пельмени содержат мясо — полезный для организма продукт.

Коновалов отметил, что мясо содержит селен, который необходим для хорошей работы макрофагов — иммунных клеток, которые пожирают и разрушают микробы, поступающие в организм извне. Доктор подчеркнул, что селен очень важен для иммунитета. «Без селена макрофаг работать не может», — подчеркнул медик.

Ранее врач-иммунолог Андрей Продеус дал еще одну рекомендацию по поддержанию иммунитета. Он призвал россиян включить в рацион яблоки, так как они содержат вещества, улучшающие работу лейкоцитов — клеток, уничтожающих вирусы и бактерии.