Врачи выразили опасения из-за введения обязательных медицинских стандартов

«Ъ»: врачи опасаются введения обязательных клинических рекомендаций

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Минздрав решить ситуацию, связанную с обязательным внедрением клинических рекомендаций с 1 января 2025 года. В беседе с «Коммерсантъ» врачи прокомментировали эту инициативу.

Издание отмечает, что на сегодняшний день врачи имеют право выбора методов лечения. Однако, как отметила Матвиенко, многие доктора испытывают трудности из-за перехода на новые стандарты.

В свою очередь, председатель Врачебной палаты Тверской области Валентин Пантелеев подчеркнул, что не все региональные мед. учреждения смогут выполнить новые требования из-за ограниченного финансирования. Это может привести к административному и уголовному преследованию врачей.

Кроме того, медицинский адвокат Ирина Гриценко утончила, что если при проверках будет установлено некачественное выполнение медицинских услуг, страховые компании могут отказать в оплате счетов медицинских учреждений. В частности, отсутствие необходимых исследований, таких как МРТ, может означать, что случай не подлежит оплате.

Согласно законодательству, 1 января 2025 года заканчивается переходный период, по истечении которого лечебные учреждения должны оказывать услуги согласно клиническим рекомендациям. На основе этих рекомендаций построена система финансирования медпомощи, кроме того, на них опираются эксперты при оценке помощи при судебном конфликте пациента и врача.