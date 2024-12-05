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20:09, 5 декабря 2024Из жизни

Золотая тигрица из зоопарка стала интернет-сенсацией

Золотая тигрица из зоопарка в Таиланде завоевала любовь людей по всему миру
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: DSlight_photography / Shutterstock / Fotodom  

Трехлетняя тигрица из зоопарка в Таиланде стала звездой соцсетей. Об этом сообщает South China Morning Post.

Зоопарк «Ночное сафари» в Чиангмае в конце ноября опубликовал на своих страницах в соцсетях снимки молодой золотой тигрицы по кличке Ава. За два дня пост набрал 34 тысячи лайков, пользователи также сделали 24 тысячи репостов. Ава завоевала любовь людей по всему миру и стала интернет-сенсацией.

Ава и ее сестра Луна появились на свет 16 февраля 2021-го. Их родителей привезли из Чехии и Южной Африки в июле 2015 года. Смотрители описывают Аву как игривую и общительную, отмечают ее дружелюбное отношение к детям.

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Ранее сообщалось, что детеныш карликового бегемота по имени Хрюшка помог другому зоопарку в Таиланде разбогатеть. Популярность фото и видео со зверем в интернете позволила зоопарку впервые за десять лет повысить стоимость билетов. Рост цен, вопреки опасениям персонала и администрации, не привел к падению посещаемости.

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