Золотая тигрица из зоопарка стала интернет-сенсацией

Золотая тигрица из зоопарка в Таиланде завоевала любовь людей по всему миру

Трехлетняя тигрица из зоопарка в Таиланде стала звездой соцсетей. Об этом сообщает South China Morning Post.

Зоопарк «Ночное сафари» в Чиангмае в конце ноября опубликовал на своих страницах в соцсетях снимки молодой золотой тигрицы по кличке Ава. За два дня пост набрал 34 тысячи лайков, пользователи также сделали 24 тысячи репостов. Ава завоевала любовь людей по всему миру и стала интернет-сенсацией.

Ава и ее сестра Луна появились на свет 16 февраля 2021-го. Их родителей привезли из Чехии и Южной Африки в июле 2015 года. Смотрители описывают Аву как игривую и общительную, отмечают ее дружелюбное отношение к детям.

Золотые тигры — редкая разновидность бенгальских тигров, для которой характерен рецессивный ген, изменяющий окраску. Во всем мире в неволе содержится всего около 30 золотых тигров.

Ранее сообщалось, что детеныш карликового бегемота по имени Хрюшка помог другому зоопарку в Таиланде разбогатеть. Популярность фото и видео со зверем в интернете позволила зоопарку впервые за десять лет повысить стоимость билетов. Рост цен, вопреки опасениям персонала и администрации, не привел к падению посещаемости.