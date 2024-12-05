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01:31, 5 декабря 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans заработала миллионы долларов благодаря одному фанату

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Sophie Rain

Модель платформы OnlyFans из США, известная как Софи Рейн, рассказала, что один фанат перевел ей несколько миллионов долларов. Об этом она заявила в соцсети X.

Рейн опубликовала скриншот своего пропила OnlyFans, на которой видно, что подписчик по имени Чарли за 11 месяцев перевел ей 4,7 миллиона долларов (порядка 499 миллионов рублей). «Большое спасибо моему главному подписчику за то, что он со мной с самого начала [карьеры на OnlyFans]», — написала Рейн.

Она также опубликовала изображения, согласно которым с ноября 2023 года ее совокупный заработок на платформе составил 43 миллиона долларов (4,5 миллиарда рублей).

При этом после того, как ее публикации стали вирусными, Рейн обратилась к девушкам, которые могли захотеть последовать ее примеру. «В этой работе не все так радужно, и если у тебя не получится прославиться, оно того не стоит», — написала она. Модель также призвала женщин не бросать работу ради OnlyFans.

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