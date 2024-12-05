Звезда «Универа» рассказала о шокировавшем ее поступке няни

Актриса Анна Хилькевич пожаловалась на шокировавший ее поступок няни

Российская актриса Анна Хилькевич рассказала о поступке няни младшей дочери, который шокировал ее. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Звезда сериала «Универ» пожаловалась на то, что женщина без разрешения уложила ребенка спать вместе с собой. «Я захожу в комнату няни и вижу — детская кроватка пустая, а няня спит вместе с Оливией в одной кровати. Меня как шибануло. Да, я ревнивая, но все же я считаю, что такие моменты как минимум должны обсуждаться со мной», — написала артистка.

Она также рассказала, что высказала свое недоумение, закончив фразой «завтра поговорим».

Ранее Анна Хилькевич, которая недавно родила третьего ребенка, рассказала о своих переживаниях после родов.