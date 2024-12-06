Байден испугался возмездия за помилование сына

Белый дом: Байден опасался возмездия своему сыну Хантеру со стороны Трампа

Действующий президент США Джо Байден опасался, что помилование им своего сына Хантера повлечет за собой возмездие со стороны будущей администрации Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

По ее словам, соответствующие угрозы поступали от республиканцев, когда сыну американского лидера «предстояло вынесение приговора» по одному из дел. «Президент сказал, что Хантер и его семья перенесли достаточно», — сказала Жан-Пьер.

Она объяснила, что Байден принял решение о помиловании сына в связи с «меняющимися факторами». Сейчас глава государства рассматривает возможность других помилований и сокращения сроков наказания, добавила Жан-Пьер.

Ранее Байден подписал указ о помиловании Хантера по двум уголовным делам. По его словам, судебный процесс был «несправедливым и нарушал принципы правосудия». Он выразил надежду на то, что граждане страны «поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу».