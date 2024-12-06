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23:11, 6 декабря 2024Мир

Байден испугался возмездия за помилование сына

Белый дом: Байден опасался возмездия своему сыну Хантеру со стороны Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Действующий президент США Джо Байден опасался, что помилование им своего сына Хантера повлечет за собой возмездие со стороны будущей администрации Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

По ее словам, соответствующие угрозы поступали от республиканцев, когда сыну американского лидера «предстояло вынесение приговора» по одному из дел. «Президент сказал, что Хантер и его семья перенесли достаточно», — сказала Жан-Пьер.

Она объяснила, что Байден принял решение о помиловании сына в связи с «меняющимися факторами». Сейчас глава государства рассматривает возможность других помилований и сокращения сроков наказания, добавила Жан-Пьер.

Ранее Байден подписал указ о помиловании Хантера по двум уголовным делам. По его словам, судебный процесс был «несправедливым и нарушал принципы правосудия». Он выразил надежду на то, что граждане страны «поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу».

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