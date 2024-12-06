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15:43, 6 декабря 2024Спорт

Грузинский игрок РПЛ рассказал об отношении к России

Грузинский игрок «Факела» Квеквескири: никогда не скажу плохого слова про Россию
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Ираклий Квеквескири (в центре)

Ираклий Квеквескири (в центре). Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Грузинский полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» Ираклий Квеквескири рассказал об отношении к России. Его слова приводит Sports.

Квеквескири, родившийся в Абхазии, заявил, что по крови он грузин, но Россия дала ему все — образование, русскую жену, друзей и работу. Также его дети родились в России.

«Сейчас модно от чего-то открещиваться. Как я могу это сделать? Я грузин, любящий Россию и русских людей. Я никогда не скажу плохого слова про Россию, меня никто не сможет заставить это сделать», — отметил он, подчеркнув, что не бывает плохих наций — бывают плохие люди.

Квеквескири играет за воронежский клуб с июля 2022 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Футболист вызывался в молодежные сборные Грузии, за которые сыграл шесть встреч.

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